Napoli e Real seguono De Zerbi. Il Brighton rilancia con rinnovo e una nuova clausola

A fronte degli interessamenti di Napoli e Real Madrid per Roberto De Zerbi, il Brighton ha deciso di attivarsi. In che modo? Avviando i contatti con l'allenatore ex Sassuolo per rinnovare il contratto attualmente in essere.

Stando a quanto riportato dal portale 90min.com, gli obiettivi dei Seagulls sarebbe essenzialmente due: blindare ulteriormente il tecnico di Brescia con un accordo che vada oltre l'attuale scadenza fissata per il giugno 2026 e alzare la clausola rescissoria presente nel medesimo contratto attualmente fissata in 10 milioni di sterline, poco meno di 12 milioni di euro.

De Zerbi (44) è arrivato sulla panchina del club inglese il 18 settembre 2022 al posto di Graham Potter, passato al Chelsea, riuscendo a conquistare il sesto posto finale nella scorsa Premier League e la prima qualificazione europea della storia della società. Il suo rullino di marcia attuale parla di 28 vittorie, 12 pareggi e 18 sconfitte con una media punti per partita di 1,66.