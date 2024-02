Napoli, ecco Anguissa e Natan: intera seduta in gruppo. Entrambi ci saranno col Verona

Buone, ottime notizie da Castel Volturno. Il Napoli in vista della partita di domenica contro l'Hellas Verona recupera Natan dall'infortunio e potrà contare anche su Anguissa. Lo riferisce il club azzurro nel consueto report da Castel Volturno: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15).

La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente partitina a campo grande. Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Natan e Anguissa hanno fatto intera seduta in gruppo".