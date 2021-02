Napoli, Fabian: "Allenarmi con i compagni è tutta un'altra cosa. I'm back"

"Allenarmi con i compagni è tutta un'altra cosa. I'm back". Questo il messaggio social di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, rientrato in gruppo e convocato da Gattuso per la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma per domani.