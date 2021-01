Napoli, Gattuso: "Manca veleno sotto porta. Osimhen? Lippi mi diceva sempre una cosa"

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso parla ai microfoni di Sky dopo il poker degli azzurri sul Cagliari: “Zielinski è un giocatore che danza sul pallone, riesce a fare delle cose incredibili, è un centrocampista completo che ha tutto per diventar un grandissimo. Sulla trequarti sta facendo molto bene, gli manca solo un pizzico di cattiveria, mi aspetto tanto da lui”.

Quanto sei arrabbiato per la poca cattiveria in alcune situazioni?

“Non puoi arrivare venti volte negli ultimi venti metri e giocare senza veleno. Sono contento della prestazione ma con dieci palle gol create dovevamo fare meglio. Sul gol preso non ne parliamo, la mancanza di cattiveria è un problema che ci portiamo dietro da tempo. Siamo la squadra che crea di più. Oggi è stato bravo Zielinski, se non trovavamo subito il secondo gol sarebbe stato un problema".

Hai già perdonato Osimhen?

“Il mio maestro Lippi mi diceva che dovevo bollire nel mio brodo, il ragazzo sa di aver sbagliato e ha chiesto scusa. Lo aspettiamo perché per noi è un giocatore importante. La società prenderà provvedimenti, io faccio l’allenatore e sa che la figuraccia l’ho fatta anche io. Quando ci vedremo gli dirò quello che penso, però bisogna aspettarlo e farlo tornare quello di prima mettendolo nelle condizioni di esprimersi al massimo”.