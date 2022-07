Napoli, Giuntoli su Simeone: "Se ci fosse l'opportunità, ci butteremmo addosso"

L'opzione Simeone non è così calda per il Napoli. Lo afferma il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli, parlando in conferenza stampa di tanti temi legati al mercato: "Se ci fosse l'opportunità sicuramente ci butteremmo addosso. Al momento non vedo quest'opportunità, ma il mercato è lungo e può riservarci sempre belle notizie".