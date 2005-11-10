Napoli, Gutierrez sempre più vicino al Leverkusen. Intanto lavora a Castel Di Sangro

Miguel Gutierrez continua ad allenarsi con il Napoli, ma la cessione al Bayer Leverkusen è ormai definita. Restano soltanto gli ultimi dettagli.

Miguel Gutierrez lavora ancora agli ordini di Massimiliano Allegri nel ritiro di Castel di Sangro, ma il suo futuro appare ormai lontano dal Napoli. Il terzino spagnolo ha preso parte alla seduta allo stadio Teofilo Patini mentre le due società completano gli ultimi passaggi burocratici dell’operazione. Il Bayer Leverkusen ha infatti ottenuto il via libera del club azzurro dopo aver migliorato sensibilmente la propria proposta.

Il Napoli accetta il rilancio del Bayer

La trattativa si è sviluppata in due fasi. Il Napoli aveva inizialmente respinto un’offerta da 25 milioni di euro, ritenuta insufficiente per il cartellino del classe 2001. Il successivo rilancio a 30 milioni ha invece soddisfatto la dirigenza partenopea, che ha autorizzato la conclusione dell’affare. Restano da definire soltanto alcuni dettagli tecnici e amministrativi prima degli annunci ufficiali. Nonostante la cessione sia considerata ormai certa, Gutierrez continua ad allenarsi regolarmente con i compagni. Un comportamento professionale in attesa che venga completato il trasferimento in Bundesliga.

La cessione sblocca il mercato azzurro

L’addio dello spagnolo avrà un peso importante sulle prossime mosse del Napoli. I 30 milioni incassati permetteranno alla società di liberare spazio e risorse per intervenire nuovamente sul mercato. La priorità potrebbe diventare l’acquisto di un difensore centrale, soprattutto alla luce dell’infortunio di Alessandro Buongiorno. Quella di Gutierrez sarà quindi una cessione dolorosa dal punto di vista tecnico, ma considerata necessaria per riequilibrare la rosa e finanziare i prossimi rinforzi.