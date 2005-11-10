All'Inter serve un esterno destro? Chivu: "Lo capite da soli anche voi…"

Dopo la vittoria ai rigori contro il Manchester City, il tecnico nerazzurro parla anche di mercato: "Carlos Augusto? Lo preferisco dietro"

C'è anche il tema mercato nelle dichiarazioni di Christian Chivu, dopo la vittoria ai rigori di ieri contro il Manchester City (qui la cronaca del match). "Ci serve un esterno destro? Lo capite da soli anche voi… Se fate i calcoli e la conta, risulta questo. Abbiamo tre esterni, forse tre esterni e mezzo considerando Carlos Augusto che può fare quel ruolo ma che io preferisco come terzo dietro", le parole dell'allenatore nerazzurro a Sky Sport direttamente da Hong Kong.

"Non guardiamo i risultati, c'è tanto lavoro da fare"

"Il mercato è lungo e bisogna avere pazienza per scegliere bene", ha poi continuato Chivu prima di soffermarsi sulla partita terminata 1-1 prima appunto della vittoria ai rigori: "Abbiamo cercato di togliere gioco e palleggio al City, facendo una pressione alta. A volte ci siamo riusciti, alzando il quinto per prendere il loro terzino in costruzione, a volte meno. Il blocco basso diventa una difesa della porta, cercando di mantenere i nostri principi. Dopo due settimane di lavoro la condizione va gestita. Bisseck ha fatto gli straordinari, è stato l'ultimo ad uscire. Non guardiamo i risultati, c'è tanto lavoro da fare".