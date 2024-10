Napoli, i modelli di Caprile: "Sorrentino mi ha fatto capire cos'è la Serie A. Buffon il mio idolo"

Stefano Sorrentino un modello di riferimento per Elia Caprile. Parola del portiere del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Crc. Nel corso dell'intervista l'ex Empoli si è soffermato sugli esempi da seguire in campo: "Stefano è stato il primo big con cui mi sono allenato, avevo 17 anni e ho avuto questa fortuna: ho capito cosa significa allenarsi in Serie A, avere la cattiveria giusta. Ho cambiato il mio modo di allenarmi. Come idolo tra gli italiani dico Buffon, poi ce ne sono più nuovi a cui mi ispiro così come nel passato".

Come sta cambiando il ruolo del portiere?

"Ormai il gioco dal basso, stare più alti in campo, uscire dall’area: tutte componenti che fanno parte del ruolo, ma sono cose su cui si lavora tutti i giorni per farle al meglio quando vieni chiamato in campo".

Empoli con Vasquez?

"Sono contento per la stagione che sta facendo, mi dicono sia un ragazzo top e gli auguro di fare bene, magari con noi un po’ meno, ma da Empoli me ne hanno parlato tutti bene".