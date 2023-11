Napoli, ieri l'agente di Osimhen era a Castel Volturno. Presente anche De Laurentiis

Mentre Victor Osimhen lavora per recuperare dall'infortunio e tornare quanto prima in campo per aiutare il nuovo Napoli di Walter Mazzarri, nella giornata di ieri, in contemporanea con l'amichevole contro la Juve Stabia, l'agente dell'attaccante nigeriano, Roberto Calenda, si è presentato a Castel Volturno.

All'interno del centro sportivo azzurro era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis e secondo Sky Sport non è da escludere che i due abbiano avuto un nuovo contatto per quel che riguarda il rinnovo di contratto del centravanti.