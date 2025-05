Juventus, prezzo inflazionato per Osimhen. Serviranno 90 milioni per strapparlo al Napoli

Il Napoli, pur non considerandolo l’opzione più probabile, non esclude a priori la possibilità di trattare con la Juventus per la cessione di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998 attualmente in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il club partenopeo avrebbe fissato una valutazione molto alta per l’eventuale trasferimento dell’attaccante in Serie A: ben 90 milioni di euro.

Una cifra che risulta significativamente superiore rispetto alla clausola rescissoria da 75 milioni prevista nel contratto del giocatore, ma valida esclusivamente per i club esteri. In sostanza, il Napoli chiede un sovrapprezzo se a muoversi è un’altra società italiana, come forma di tutela competitiva e per sottolineare la riluttanza a rafforzare una rivale diretta.

Dal canto suo, la Juventus potrebbe valutare concretamente l’operazione, specialmente se dovesse ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che garantirebbe importanti introiti economici e un maggiore appeal sul mercato. In tal caso, il club bianconero potrebbe tentare un vero e proprio “colpaccio”, cercando di assicurarsi uno dei centravanti più forti del panorama europeo, nonostante l’ingente investimento richiesto.