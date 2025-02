Napoli, il debutto in azzurro dopo cinque panchine: la grande occasione per Billing

E' stata la sorpresa dell'ultima ora. Philip Billing fa il suo esordio con la maglia del Napoli in mezzo al campo. Questa è stata la decisione di Antonio Conte in vista della gara di quest'oggi contro il Como al "Sinigaglia" che gli azzurri vogliono portare a casa per conquistare la vetta della classifica per il momento occupata dall'Inter, vittoriosa ieri sera contro il Genoa. Una scelta dettata dal fatto che Zambo Anguissa è apparso meno brillante del solito nelle ultime uscite ma soprattutto è diffidato in vista della madre di tutte le partite contro i nerazzurri al "Maradona" nel prossimo turno.

La formula del suo arrivo

Billing è arrivato a gennaio per dare ulteriore fisicità al reparto di mediana e dare più scelta al tecnico. Un metro e 93, giocatore in grado di dare sostanza a centrocampo ma anche qualità negli inserimenti. Il giocatore danese è arrivato a Napoli con la formula del prestito gratuito con il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Prima presenza in azzurro

In stagione fino ad oggi è andato in panchina in cinque occasioni contro Atalanta, Juventus, Roma, Udinese e Lazio senza mai scendere in campo. Adesso l’opportunità di mettersi in mostra e far vedere il proprio valore. Mettendo in difficoltà Antonio Conte e aiutando il Napoli a conquistare, di nuovo, la vetta.