Napoli, il mercato passa anche dal Mondiale del Belgio: occhi sui due più pagati

Il Mondiale del Belgio rischia di incidere pesantemente sul mercato estivo del Napoli. Il club partenopeo è in attesa di poter ottenere la firma di Allegri, sempre bloccato dal caos e dai rapporti rigidissimi col Milan, ma in questa fase di calcoli, pianificazione, manovre e primi approcci è difficile non finire nelle riflessioni sui due giocatori più pagati della rosa, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Due elementi che spostano ogni discorso sul budget estivo in caso di permanenza o meno. Allegri vorrebbe lavorare con entrambi, ritenendo KDB un giocatore ancora assolutamente determinante, mentre la stima per l'attaccante lo portò già negli anni scorsi a chiederlo senza riuscire a deviare però la strada verso Milano. Nei piani del Napoli invece c'è l'addio di Lukaku, in modo da tagliare 8mln netti di stipendio.

De Bruyne ritrova il sorriso

Ieri gol e grandi giocate a Bruxelles nell'ultimo test del Belgio prima del Mondiale. Per l'ex Man City il gol del 3-0 nel 5-0 complessivo contro la Tunisia. Per il numero 7 del Napoli un tiro secco e preciso dal limite dell’area dopo una gara completa, dettando il pressing oltre alle giocate tecniche. Fuori all'80’, confermando una buona condizione verso il debutto mondiale. Sicuramente un De Bruyne diverso in queste ultime amichevole, beneficiando anche delle partite dominanti della sua nazionale, del baricentro alto e dei tanti giocatori offensivi che può lanciare in porta. Lo sfogo sul difensivismo di Conte dovrà far riflettere anche Allegri.

Lukaku per ora subentrante

Ultimo quarto d'ora per Romelu Lukaku, non ancora al 100%, ma su cui conta il CT Garcia che spera nella crescita del minutaggio nel corso del Mondiale. "Ho imparato ad essere paziente. È già un miracolo che io sia qui - le parole di Lukaku nel post-partita. Sono anche realista, ma se posso dare il mio contributo, lo farò. Quando arriverà il mio momento, sarò pronto. Mi sono sempre guadagnato il posto, ma di certo non correremo rischi inutili". Più preciso Rudi Garcia: "E' più avanti di quanto pensassi, ma è ancora lontano da poter partire titolare. Ci vorrà del tempo prima che possa giocare di nuovo per più di 30 minuti".