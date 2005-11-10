Ufficiale Livorno, rinforzo per la fascia destra: dalla Cremonese arriva Samuele Regazzetti

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ha ufficializzato l’arrivo di Samuele Regazzetti. Il terzino destro classe 2003, di proprietà della Cremonese entra a far parte della rosa amaranto dopo un percorso costruito tra settore giovanile e campionati di Serie D e Serie C.

Regazzetti è cresciuto nel vivaio dei grigiorossi, prima di trasferirsi nel 2022 al Lumezzane, club con cui ha vissuto una fase importante della propria carriera. In maglia rossoblù il laterale ha giocato per tre stagioni, contribuendo alla promozione in Serie C e totalizzando complessivamente 99 presenze. Nell’ultima annata il difensore ha invece vestito la maglia dell’Ospitaletto, dove ha trovato continuità scendendo in campo 27 volte in campionato.

Un innesto giovane ma già dotato di esperienza per il Livorno, che aggiunge alla propria rosa un esterno affidabile, abituato a giocare in contesti competitivi e con ancora ampi margini di crescita.