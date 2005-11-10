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Napoli, Vergara rinnova il contratto: il classe 2003 firma fino al 2031 con opzione

Napoli, Vergara rinnova il contratto: il classe 2003 firma fino al 2031 con opzione TUTTOmercatoWEB
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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 12:30Serie A
Il trequartista del Napoli firma un contratto fino al 2031 con opzione. Il comunicato della società partenopea che ne annuncia la firma

Ecco l'annuncio. Dopo tanta attesa, il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Antonio Vergara. Il giocatore infatti si è legato alla società azzurra fino al 2031 con opzione di rinnovo. Questa la nota pubblicata dalla sua società:

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un'autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Antonio!"

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