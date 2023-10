Napoli, il piano per Osimhen: può rientrare dopo la sosta di novembre per evitare ricadute

Il Napoli perde il suo giocatore più rappresentativo proprio nel momento più delicato della stagione, prima del secondo tour de force che farà capire quali sono le reali ambizioni della squadra di Garcia. Il tecnico è l'osservato speciale e l'assenza di Victor Osimhen, ovviamente, non gioca a suo favore.

L'idea, nonostante le difficoltà, è quella di non forzare il rientro dell'attaccante nigeriano. Osimhen potrebbe ritornare in campo dopo la prossima pausa internazionale, il 25 novembre per la sfida contro l'Atalanta, saltando in totale sei partite. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la decisione sarebbe stata presa a causa della recidività di questo infortunio e per evitare che venga convocato nuovamente in Nazionale, rischiando una nuova ricaduta.