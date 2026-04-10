TMW Napoli, il preferito per la panchina è Enzo Maresca. In lista anche Italiano e Palladino

Qualora andasse via Antonio Conte, ecco che il Napoli ha un preferito per la panchina. Si tratta di Enzo Maresca, che ha allenato il Parma - senza riuscire a incidere in alcun modo - in Italia e che poi, in Premier League, è riuscito a farsi conoscere e apprezzare. Prima con il Leicester City, poi con lo schizofrenico Chelsea: vittoria di Conference, alzato il trofeo del Mondiale per Club, direttamente agli ottavi in Champions League... Ma anche il licenziamento il primo di gennaio di quest'anno. In lista ci sono anche Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano.

Maresca servirebbe per non abbassare il tiro anche con un addio di Conte. Nei giorni scorsi è stato lui stesso a candidarsi per la panchina della Nazionale: "Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione. Ma ho un altro anno di contrattto, incontrerò De Laurentiis”. Sintomo che il rapporto fra le parti è ai minimi termini. Su Maresca però c'è anche l'interesse del Manchester City che lo vede spendibile per un dopo Guardiola.

A centrocampo, poi, è confermata la pista che porta a Richard Rios del Benfica. Valutazione comunque alta, intorno ai 40-45 milioni di euro. Un colpo per alzare le ambizioni dopo un anno di galleggiamento fra la Serie A e una Champions sciagurata.