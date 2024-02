Napoli, il punto sul rinnovo di Kvara: l'esempio di Osimhen non aiuta, s'impone un incontro

L'edizione odierna de Il Mattino dedica spazio alle trattative per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Per l'asso georgiano, legato al Napoli da un contratto fino al 2027, restare in azzurro è la priorità, anche se secondo il suo procuratore alla finestra ci sono più top club. Ecco che - scrive la medesima fonte - s'impone un incontro per blindare quanto prima l'esterno offensivo, che al momento ha un ingaggio da 1,3 milioni di euro netti a stagione.

Le parti ne stanno parlando, ci sono stati i primi approcci a dicembre scorso, ma si è trattato soltanto di sondaggi esplorativi. Gli stessi registrati a Dimaro quest'estate, quando il procuratore Mamuka Jugeli è salito in Trentino per parlarne direttamente col presidente. Perché Kvara si leghi ancora a questi colori, servirà però un ritocco molto importante dello stipendio, anche alla luce dei 10 milioni di euro riconosciuti a Osimhen (che andrà comunque via a fine campionato).