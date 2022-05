Napoli, il rinnovo di Ospina resta un rebus: potrebbe avere già un accordo col Villarreal

vedi letture

Per fare una valutazione finale sul rebus portieri in casa Napoli serviranno almeno altri 15 giorni. Questo perché da lunedì al 15 giugno Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis avranno colloqui e incontri con il procuratore di David Ospina, che deve far capire agli azzurri qual è la richiesta economica per rinnovare, ammesso che non abbia già firmato con il Villarreal.

A sostenerlo è l'emittente Radio Kiss Kiss Napoli, secondo la quale l'estremo difensore colombiano potrebbe già avere un accordo con il club spagnolo