Napoli in vantaggio contro l'Udinese, rigore trasformato da Insigne. Guai muscolari per Manolas

Il Napoli passa subito in vantaggio al 15' grazie al rigore siglato da Lorenzo Insigne. Dopo una revisione al VAR il direttore di gara ha concesso il tiro dal dischetto per un fallo netto di Bonifazi su Lozano. Primo cambio forzato per gli azzurri: Manolas abbandona il campo per guai muscolari, al suo posto Maksimovic.

