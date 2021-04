Napoli, l'abbondanza di Gattuso: col Cagliari si ripropongono due ballottaggi

L'emergenza infortuni di qualche mese fa è ormai solo un ricordo. Il Napoli a pieno organico viaggia a grandissimo ritmo e Rino Gattuso col Cagliari potrà rilanciare Manolas, che dopo il turno di squalifica si riprenderà il posto in coppia con Koulibaly, ma anche Fabian che ha smaltito un leggero acciacco e affiancherà Demme, nonostante l'ottima prova di Bakayoko a Torino. Scelte che però diventano sempre più difficili per Gattuso che in alcuni ruoli ha giocatori praticamente sullo stesso piano e tutti in ottime condizioni fisiche.

E' il caso dell'attacco. Nonostante tanti subentri, Victor Osimhen viaggia ad un gol ogni 95' dopo il rientro dall'ultimo infortunio, ma il gol e l'ottima prova di Torino non gli garantiscono il posto da titolare e stavolta potrebbe spuntarla Mertens nell'ottica semplicemente dell'alternanza. Stesso discorso a destra con Politano, decisamente in stato di grazia, ma Lozano - trascinatore degli azzurri per oltre un girone ed in tanti momenti difficili - non è titolare da inizio mese e potrebbe toccare finalmente a lui. In ogni caso, un'abbondanza che pesa tantissimo: chi resterà fuori potrà risultare decisivo a gara iniziata, come già accaduto nell'ultimo periodo.