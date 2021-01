Napoli, l'Olympique Marsiglia alza l'offerta per Milik: De Laurentiis non fa sconti

L’Olympique Marsiglia insiste per Arek Milik: secondo quanto riferito da Sky, il club francese sarebbe tornato alla carica col Napoli offrendo 7-8 milioni di euro più bonus per il centravanti polacco. Niente da fare per De Laurentiis, che non intende fare sconti, nonostante il contratto in scadenza a fine stagione.