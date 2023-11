Napoli, la prima di Mazzarri sarà contro la Juve... Stabia. Domani sgambata contro le Vespe

Il nuovo Napoli di Walter Mazzarri si metterò subito alla prova sul campo, per un allenamento congiunto chiaramente, contro la Juve Stabia domani, 16 novembre, a Castel Volturno. Gli azzurri saranno ovviamente privi dei calciatori impegnati in Nazionale, ma si potranno già notare le prime novità apportate dal nuovo tecnico, anche se il confronto sarà a porte chiuse. La Juve Stabia è capolista del girone C di Serie C con 28 punti in 13 gare ed è allenata da Guido Pagliuca.

Ricordiamo che Mazzarri avrà di fronte un calendario durissimo: il tecnico di San Vincenza avrà due settimane per iniziare a lavorare con la sua nuova rosa, priva dei Nazionali, per provare a presentarsi al meglio alla ripresa della Serie A. Le prime quattro partite saranno indubbiamente complicatissime, contro Atalanta, Real Madrid (in Champions), Juventus e Inter. Questo il dettaglio:

- Atalanta-Napoli: sabato 25 novembre, ore 18. Gewiss Stadium

- Real Madrid-Napoli: mercoledì 29 novembre, ore 21. Stadio Santiago Bernabeu

- Napoli-Inter: domenica 3 dicembre, ore 20.45. Stadio Diego Armando Maradona

- Juventus-Napoli: venerdì 8 dicembre, ore 20.45. Allianz Stadium