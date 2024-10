Napoli, lampo McTominay dopo 26 secondi: è il terzo gol più veloce della storia azzurra in A

Il Napoli si è imposto 3-1 con il Como nell'anticipo della settima giornata di Serie A grazie alle rete di Scott McTominay, Romelu Lukaku e David Neres. La rete dello scozzese è arrivata dopo appena 26 secondi e come riporta Opta è il 3° gol più veloce segnato dal Napoli dall'inizio di un match di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo la rete di Lozano contro l'Hellas Verona il 24/01/2021 (9") e quella di Lavezzi contro il Genoa il 05/10/2008 (25").

