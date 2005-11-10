Napoli, Lucca può essere valutato in ritiro: e la partenza di Anguissa non è scontata
Occhi puntati sull'attacco in casa Napoli. La formazione partenopea potrebbe cambiare molto con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Milan arriverà in azzurro con l'obiettivo di far continuare a lottare la squadra per il vertice della classifica dopo lo scudetto e il secondo posto ottenuti con Antonio Conte alla guida. Sono diverse le situazioni che andranno sistemate dal punto di vista dell'organico a partire proprio dal reparto offensivo dove c'è da registrare il ritorno di Lorenzo Lucca oltre alla posizione di Romelu Lukaku.
Per quanto riguarda la punta italiana, che potrebbe essere il sostituto idea del titolare Hojlund, l'intenzione sembrerebbe quella di valutarla nel ritiro per poi arrivare ad una decisione. Per quanto riguarda invece il belga la sensazione è che si possa rimandare il tutto alla conclusione del Mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada.
Può tornare in bilico anche la situazione di Anguissa. Il centrocampista fino a poco tempo fa veniva dato in uscita in questa sessione di trattative. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la sua permanenza sarebbe ancora possibile con Allegri che potrebbe valutarlo anche lui nel corso della preparazione precampionato. Il Napoli per il momento è un cantiere aperto, con diverse posizioni da valutare.