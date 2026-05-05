Napoli, Lukaku è tornato: oggi per il belga lavoro individuale alla ripresa degli allenamenti
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Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte dopo il pareggio a Como e in vista di Napoli-Bologna, gara di lunedì 11 maggio alle 20.45, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno. La squadra di Conte si è ritrovata oggi per svolgere un allenamento nel pomeriggio al Training Center. C'era grande attesa per il ritorno di Romelu Lukaku, che si è presentato dopo il periodo passato in Belgio per ritrovare la migliore condizione fisica, come conferma il report del club. Per lui lavoro individuale.
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