Napoli, Manna ha messo nel mirino Zaniolo: primi contatti con l'entourage del giocatore

Il Napoli guarda già alla prossima estate e tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Nicolò Zaniolo. Il club azzurro, in attesa di chiarire la questione allenatore dopo le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti, si sta comunque muovendo sul mercato. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del fantasista dell'Udinese, confermando un interesse concreto.

La situazione di Zaniolo resta però legata anche alla società friulana, pronta a riscattarlo dal Galatasaray per circa 9 milioni di euro. L'Udinese, in tal senso, avrebbe già manifestato l’intenzione di confermarlo, ma il futuro del classe ’99 potrebbe cambiare rapidamente: Manna, che lo aveva già cercato ai tempi della Juventus, continua a considerarlo un profilo ideale, mentre Antonio Conte è da sempre un estimatore del giocatore. Molto dipenderà proprio dalla permanenza del tecnico, ma il Napoli si è già mosso per non farsi trovare impreparato, consapevole anche della concorrenza di altre big italiane.

I numeri stagionali di Nicolò Zaniolo

Il classe 1999 in questa stagione ha messo insieme finora 34 presenze con 6 gol e 7 assist.