Napoli, McTominay sarà ancora gestito: il piano di Allegri tra Villarreal e Venezia

Tutto secondo programma per Scott McTominay. Allegri aveva annunciato almeno mezz'ora contro il Frosinone e alla fine lo scozzese è rimasto in campo per 33 minuti, completando un'altra tappa del percorso iniziato dopo l'intervento al cuore per un'aritmia benigna. Il centrocampista ha seguito un programma graduale tra riposo, lavoro individuale in Inghilterra e successivo ritorno a Napoli, prima di ricevere il via libera per allenarsi con i compagni. Il rientro al Maradona è stato accompagnato da una grande ovazione e McTominay ha subito mostrato buone sensazioni, costruendosi anche diverse occasioni. Ieri si è allenato regolarmente e ha riferito di sentirsi bene dopo il ritorno in campo.

McTominay, il programma: mezz'ora col Villarreal e possibile titolarità col Venezia

Il piano stabilito prima della sfida con il Frosinone prevedeva un altro spezzone di circa mezz'ora martedì in Champions League contro il Villarreal, per poi valutare la prima presenza dal 1' contro il Venezia sabato. Nessuna tappa, però, sarà forzata: saranno le sensazioni delle prossime ore a determinare il minutaggio in Spagna. Dopo un mese lontano dalle partite, McTominay deve soprattutto ritrovare completamente il feeling con il campo. L'esperienza europea non gli manca: gli appartiene anche l'ultimo gol internazionale del Napoli lontano dal Maradona, realizzato a Copenaghen, oltre alla doppietta segnata contro il PSV. A riportarlo è Il Mattino.