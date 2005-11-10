Napoli, mercato prudente nonostante un discreto budget: Manna avrà a disposizione 70/80 milioni
Il Napoli si prepara a vivere un’estate di mercato all’insegna della prudenza. Dopo aver definito l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il direttore sportivo Giovanni Manna ha deciso di non accelerare ulteriormente le operazioni, preferendo un approccio ragionato nonostante una disponibilità economica che Il Mattino stima essere intorno ai 70 e gli 80 milioni di euro.
L’obiettivo è evitare investimenti affrettati in una fase del mercato considerata ancora prematura, quando le valutazioni dei giocatori risultano particolarmente elevate. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Mario Gila, difensore della Lazio con cui il Napoli avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per un contratto quinquennale. La distanza tra i due club, però, resta significativa e la trattativa non appare destinata a sbloccarsi nell’immediato. Inoltre, il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, considera il giocatore un elemento importante e vorrebbe valutarlo attentamente.
Sul fronte delle possibili uscite, gli agenti di Zambo Anguissa hanno chiesto informazioni sulla valutazione del centrocampista camerunense, segnale che potrebbe preludere a qualche movimento. Per lasciarlo partire, il Napoli chiede almeno 20 milioni di euro. Attenzione anche alla situazione di Romelu Lukaku. I buoni rapporti tra Aurelio De Laurentiis e l’agente Federico Pastorello potrebbero favorire una separazione senza particolari tensioni qualora arrivassero proposte concrete.