Napoli, Meret in gruppo. Chi sarà titolare a Manchester? Domani parla Conte

Buone notizie per il Napoli, a due giorni dall’esordio in Champions League con il Manchester City. Gli azzurri, si legge sul sito ufficiale del club, continuano la preparazione in vista del prossimo match, giovedì 18 settembre alle 21:00, all'Etihad contro la formazione allenata da Pep Guardiola.

La squadra, fa sapere la società campione d’Italia, ha svolto una seduta mattutina ed è stata impegnata in un lavoro tecnico-tattico e a seguire in una serie di esercizi di velocità. Ed ecco la buona notizia: il portiere Alex Meret si è allenato in gruppo.

Ma giocherà titolare? Il grande dubbio, in casa Napoli, nasce dal mercato estivo, che ha messo a disposizione di Antonio Conte un’alternativa di extra lusso come Vanja Milinkovic-Savic, reduce dal debutto in campionato al Franchi con la Fiorentina. A chiarire i dubbi, in conferenza stampa, ci penserà lo stesso allenatore salentino: appuntamento domani alle 19, sempre live su TMW.