Napoli, Meret: "Con Allegri lavoriamo tanto con la palla. Futuro? Sento fiducia, voglio restare"

Il portiere degli azzurri è intervenuto da Dimaro: "Vogliamo fare una grande stagione e soprattutto andare più possibile avanti in CHampions".

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, direttamente dal ritiro estivo in corso a Dimaro, è intervenuto il portiere degli azzurri Alex Meret. Queste le sue parole iniziando da una considerazione su come sta procedendo il lavoro in Trentino: "Questo è il mio nono ritiro, sono abituato, è sempre bello essere qui, sono giorni duri di preparazione ma siamo partiti bene con grande entusiasmo. Vogliamo iniziare bene la stagione".

Differenze tra Allegri e Conte?

Parlare di differenze con Conte è presto, siamo qui da pochi giorni. Lui sta puntando tanto sull'attenzione in allenamento, vuole si sbagli poco tecnicamente, ogni gesto tecnico per lui può determinare una partita o una stagione. Lavoriamo tanto con la palla per ritrovare il ritmo.

Come giudica la sua esperienza a Napoli?

"Qui sono arrivato molto giovane, non potevo immaginare di vincere due scudetti. Sono stati anni con tanti alti, qualche basso, ma ho sempre vissuto tutto con grande professionalità cercando di migliorare sempre e sono felice del percorso fatto e sono felice di ricominciare qui. Coppa Italia 2020? Bel ricordo, grande emozione, ma questo vale per tutti gli altri trofei, ognuno speciale a modo suo".

Qual è il prossimo obiettivo?

"Sicuramente cercare di fare una grande stagione per dare un'altra gioia ai nostri tifosi. E per me giocare il più possibile e dare una mano ai compagni. Dobbiamo arrivare in alto ovunque, non dobbiamo porci limiti, dobbiamo lavorare al meglio e poi vedremo cosa accadrà. Champions? Andare avanti è fondamentale, purtroppo lo scorso anno ci siamo fermati subito e quindi fare strada è un nostro desiderio e dobbiamo riuscirci quest'anno".

Del futuro cosa dice?

"Qui mi trovo molto bene e se c'è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura. E io questa fiducia la sento, sono carico, voglio far bene come tutti".

Obiettivo Nazionale?

"Inizia un nuovo ciclo e speriamo sempre di far parte dell'altro azzurro".