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Napoli, Nardozi si riavvicina a casa: è un nuovo giocatore dell'Anzio
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Manuel Nardozi (20), messa alle spalle una stagione molto deludente con la Primavera del Napoli, caratterizzata da un solo goal segnato in 23 partite, abbandona il calcio professionistico e si rimette in gioco con l'Anzio, squadra del litorale romano che milita in serie D.
La sua carriera ha subito un vistoso rallentamento da quando, appena sedicenne, giocava due anni sotto età con la Roma under 18. Memorabile una sua cinquina all'Hellas Verona. Da allora spazi ridotti nella Primavera giallorossa, ed il prestito al Parma nella categoria inferiore.
Ora Nardozi abbraccia il progetto anziate. Si tratta di un'ala mancina che può spaziare in tutti i ruoli dell'attacco.
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