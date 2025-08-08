Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Napoli rinforza anche la Primavera. Preso l'esterno 2006 Nardozi dalla Roma

Il Napoli rinforza anche la Primavera. Preso l'esterno 2006 Nardozi dalla RomaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Serie A
di Tommaso Bonan

Oltre ai grandi colpi per la squadra di Antonio Conte - chiamato a difendere il titolo di campione d'Italia nella prossima stagione - il Napoli in questa estate di calciomercato è molto attivo anche sul fronte del settore giovanile, in particolare per la formazione Primavera che ha ritrovato la massima serie.

In questo senso, il Napoli ha definito l'arrivo di Manuel Nardozi, esterno 2006 proveniente dalla Roma. Il suo contratto, infatti, è stato depositato in Lega Calcio. Lo scorso anno il giocatore ha militato da titolare al Parma, con cui è arrivato in finale in Primavera 2. Nardozi, nativo di Roma, ha deciso due finali Scudetto Under 16 e 17 con la maglia dei giallorossi ed ora vestirà la maglia azzurra in Primavera 1.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Il 18enne Nardozi saluta la Roma: l'esterno offensivo si trasferisce in prestito... Il 18enne Nardozi saluta la Roma: l'esterno offensivo si trasferisce in prestito al Parma
Under 16, il gioiello Nardozi regala il titolo alla Roma Under 16, il gioiello Nardozi regala il titolo alla Roma
Altre notizie Serie A
Bologna, c'è l'intesa col Tottenham per Gil. Resta da sciogliere il nodo ingaggio... Bologna, c'è l'intesa col Tottenham per Gil. Resta da sciogliere il nodo ingaggio
Dovbyk può essere ceduto? Respinto il Villarreal, ma la Roma fa il prezzo Dovbyk può essere ceduto? Respinto il Villarreal, ma la Roma fa il prezzo
Rovella, la Lazio assicura: no anche a irrinunciabili offerte dell'ultimo minuto... Rovella, la Lazio assicura: no anche a irrinunciabili offerte dell'ultimo minuto dalla Premier
Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre Focus TMWSerie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
Milan, il ct della Svizzera su Jashari: "L'effetto San Siro? Ha personalità da top... Milan, il ct della Svizzera su Jashari: "L'effetto San Siro? Ha personalità da top player"
Quanto costerebbe Tonali alla Juventus? Sarebbe operazione da oltre 150 milioni TMWQuanto costerebbe Tonali alla Juventus? Sarebbe operazione da oltre 150 milioni
Emre Can alla Juventus: "Sancho aiuterebbe a vincere. Yildiz? Come Dybala" Emre Can alla Juventus: "Sancho aiuterebbe a vincere. Yildiz? Come Dybala"
Fiorentina, nei prossimi giorni altro incontro per il rinnovo di Mandragora: i dettagli... Fiorentina, nei prossimi giorni altro incontro per il rinnovo di Mandragora: i dettagli
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Ufficialmente finita l'era di Messi e CR7. Dembelè come Rodri: rischia di trionfare solo la ragione nel Pallone d'Oro. Solo due possibili (e meritati) colpi di scena: Yamal o Gianluigi Donnarumma
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 La Juve prova il colpaccio: offerto Vlahovic al Newcastle per arrivare a Tonali
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Hojlund a un passo: accordo vicino con il Manchester United. Trattativa col calciatore
Immagine top news n.1 Antonio Conte ha a disposizione già due Napoli. Manca 'solo' un tassello pesante
Immagine top news n.2 Liverpool, Federico Chiesa tornerà in Italia. Ma è un affare da ultimi giorni di agosto
Immagine top news n.3 Roma, dalla profezia del Real Madrid al paragone con Huijsen: alla scoperta di Ziolkowski
Immagine top news n.4 L'Inter fa visita al Monaco. Lookman nel mirino, sono giorni di attesa
Immagine top news n.5 Juventus, lavoro e relax in ritiro. Miretti resta in bilico
Immagine top news n.6 Lazio, domani a Burnley il penultimo test: Sarri cerca ulteriori conferme
Immagine top news n.7 Pallone d'Oro, tutte le nomination: due interisti, un italiano. Dembélé in pole
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.2 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.3 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
Immagine news podcast n.4 Il titolare che non ti aspetti della difesa della prossima Juventus... C'è già
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Michele: "Roma, servirà tempo a Gasperini. Dovbyk deve migliorare"
Immagine news Serie A n.2 Bazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità"
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "Milan, vedo ancora avanti Vlahovic su Hojlund. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, c'è l'intesa col Tottenham per Gil. Resta da sciogliere il nodo ingaggio
Immagine news Serie A n.2 Dovbyk può essere ceduto? Respinto il Villarreal, ma la Roma fa il prezzo
Immagine news Serie A n.3 Rovella, la Lazio assicura: no anche a irrinunciabili offerte dell'ultimo minuto dalla Premier
Immagine news Serie A n.4 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
Immagine news Serie A n.5 Milan, il ct della Svizzera su Jashari: "L'effetto San Siro? Ha personalità da top player"
Immagine news Serie A n.6 Quanto costerebbe Tonali alla Juventus? Sarebbe operazione da oltre 150 milioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli forza 4. Si accende il mercato: Yepes ed Elia in mediana. Due innesti in difesa
Immagine news Serie B n.2 Bari, ieri Dorval è tornato 'a casa'. Rimarrà in biancorosso o cercherà una nuova sfida?
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Tutino si allena già con Biancolino grazie al nullaosta concesso dalla Samp
Immagine news Serie B n.4 La Virtus Entella guarda in A per la difesa: primo sondaggio per Moretti della Cremonese
Immagine news Serie B n.5 Padova, ceduto in prestito al Bassano l'attaccante classe 2005 Andrea Beccaro
Immagine news Serie B n.6 Palermo, al Barbera si torna a respirare calcio internazionale: col City attesi 35mila tifosi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, risoluzione consensuale del contratto con Ciliento, Valietti e Sartore
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, arriva a titolo definitivo dal Trapani il centrocampista Federico Carraro
Immagine news Serie C n.3 Forlì, vicino un innesto in difesa. Alle battute finali la trattativa con la Reggiana per Cavallini
Immagine news Serie C n.4 Tra rosa da costruire e ipotetica cessione del club, la Triestina va avanti. Zoppicando?
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, il ds Di Toro: "Cuppone? L'idea è quella di trattenerlo. Poi si vedrà"
Immagine news Serie C n.6 Bra, Menicucci: "Testato il lungo viaggio in pullman per simulare le gare casalinghe"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Pallone d'oro 2025, le nomination per tutte le categorie. Due le italiane in lizza
Immagine news Calcio femminile n.2 Lazio Women, Ashworth-Clifford: "Ho già giocato in Champions, spero di farlo anche qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "La Champions sarà primo obiettivo importante da raggiungere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, il centrocampo parla ecuadoregno: dal Valencia arriva Kerlly Real
Immagine news Calcio femminile n.5 Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione e sale al 12° posto. Mai così bene dal 2014
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, rinforzo inglese per il centrocampo. C'è la firma di Ashworth-Clifford
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?