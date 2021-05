Napoli, Osimhen dopo il 2-0 alla Fiorentina: "Ok ragazzi, ora solo un'ultima spinta..."

vedi letture

Migliore in campo questo pomeriggio al Franchi nella sfida vinta 2-0 dal Napoli contro la Fiorentina, Victor Osimhen pur senza segnare è stato tra i grandi protagonisti di una partita che ha avvicinato ulteriormente i partenopei alla qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli, infatti, è adesso di nuovo dinanzi alla Juventus in classifica e a Gattuso e ai suoi ragazzi basterà battere l'Hellas Verona allo Stadio Maradona nell'ultimo turno per staccare il pass per la Champions 2021/22. "Ok ragazzi, adesso solo un'ultima spinta", ha scritto Osimhen su twitter dopo la vittoria.