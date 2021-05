Le pagelle del Napoli - Osimhen il migliore anche quando non segna. Difesa attenta

Risultato finale: Fiorentina-Napoli 0-2

Meret 6.5 - Attento, preciso, non viene chiamato spesso in causa ma quando accade si fa trovare pronto.

Di Lorenzo 6.5 - Spinge come al solito e si fa sentire anche in fase difensiva, buona prestazione in tutte le fasi della partita.

Manolas 6.5 - Quasi a uomo su Vlahovic, nessuna sbavatura in marcatura. Guida con autorevolezza la difesa partenopea.

Rrahmani 7 - Buona prestazione difensiva. Ma ad essere decisivo è stato il rigore che s'è guadagnato a inizio ripresa e che ha permesso a Insigne di sbloccato un match che per il Napoli stava diventando sempre più complicato.

Hysaj 6.5 - Compito non semplice quello di contenere Ribery quando il francese è dalle sue parti. Ma il terzino albanese, a sorpresa, è una delle armi in più di Gattuso in questo finale di stagione.

Fabian Ruiz 6 - Meno nel vivo del gioco rispetto alle ultime gare, ma prestazione comunque positiva per il centrocampista spagnolo.

Bakayoko 6 - Scelto a sorpresa al posto di Demme, svolge un buon lavoro in fase di interdizione. Poco preciso, invece, quando c'è da costruire.

Politano 6.5 - Vince il ballottaggio con Lozano, a sprazzi nel vivo del gioco e quando ha il pallone tra i piedi non è mai banale. A inizio ripresa va anche vicino al gol. Dal 76esimo Lozano s.v.

Zielinski 7 - Il suo gol agevolato da una deviazione di Venuti (assegnata l'autorete dalla Lega) potrebbe tramutarsi in quello della qualificazione alla prossima Champions League. Perché fino a quel momento la partita era apertissima, e il Napoli anche dopo lo 0-1 aveva paura di vincerla. Dal 77esimo Mertens s.v.

Insigne 7 - Sfortunato sui due pali colpiti, fortunato nel ritrovarsi il pallone tra i piedi dopo il rigore sbagliato. In generale, è sempre il leader di questo Napoli che dopo oggi è più vicino al suo obiettivo. Bravo a scaricare il pallone su Zielinski in occasione dello 0-2.

Osimhen 7 - Pezzella e Milnekovic lo seguono a vista. Lui si muove su tutto il fronte offensivo, trova pochi spazi nell'area avversaria. Ma sul gol di Zielinski, è protagonista di un cambio di gioco spaziale, alla Pirlo...

Gennaro Gattuso 7 - Mantiene il sangue freddo quando la sua squadra sembra sull'orlo di una crisi di nervi. Non sbaglia le scelte formazione, non sbaglia i cambi.