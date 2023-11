Napoli, Osimhen e non solo: anche Zielinski e Meret parzialmente in gruppo

Nuovo report diramato dal Napoli dopo l'allenamento di questa mattina a Castel Volturno, con gli azzurri che continuano a preparare la sfida contro l'Atalanta in programma per sabato alle 18 al Gewiss Stadium, la prima dopo il ritorno in panchina di Walter Mazzarri. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco e torello, successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico.

Alex Meret, Piotr Zielinski e Victor Osimhen hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e una parte in palestra.

Il report su Lindstrom.

Questo il comunicato del Napoli sulle condizioni dell'esterno danese: "Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell'ultima partita con la nazionale danese. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina".

La probabile formazione del Napoli per la gara contro l'Atalanta.

Walter Mazzarri schiererà i suoi con il 4-3-3, il modulo che ha portato al tricolore nella passata stagione ma che con Rudi Garcia non ha dato i frutti sperati, cercando quindi di riportare il sereno in casa partenopea. Questo il probabile undici: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas/Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.