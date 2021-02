Napoli, Osimhen: "Non ho nessun portavoce. Le opinioni dei miei parenti non sono le mie"

Victor Osimhen, dopo le parole del fratello Andrew che avevano messo pressione al Napoli perché i compagni non giocavano per lui, ha deciso di rispondere tramite una storia Instagram. “Voglio chiarire che chiedere un’opinione a un mio parente non è la stessa cosa di chiedermela direttamente. Amo Napoli, il club, l’allenatore, la squadra. In particolare i miei compagni e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce”.