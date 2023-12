Napoli, Osimhen torna titolare per riaprire i giochi e ADL annuncia (di nuovo) il rinnovo

vedi letture

Che opportunità per il Napoli. Reduce in campionato dalla vittoria di Bergamo, la squadra di Walter Mazzarri questa sera ha la chance di dare un senso al proprio campionato battendo l'Inter ed in quel caso accorciando fino al -5 dalla squadra considerata dai più come la vera favorita. Un ritorno al Maradona tutt'altro che banale dunque per Mazzarri, atteso dal sold-out a Fuorigrotta dove il Napoli in questa stagione ha incontrato le maggiori difficoltà con appena due vittorie su otto partite e le sconfitte contro Lazio, Real Madrid, Fiorentina ed Empoli. Il tecnico dei partenopei non ha parlato in conferenza stampa e la vigilia è stata caratterizzata dalle parole di Aurelio De Laurentiis.

Osimhen firma. E con l'Inter servirà il fattore C

Intervenendo in occasione dell’assegnazione del premio "Campania Terra Felix", il presidente De Laurentiis ha parlato dell'attaccante nigeriano annunciando nuovamente che il rinnovo è vicinissimo: "Per Osimhen siamo alla firma del contratto che era in sospeso da questa estate. Kvaratskhelia? Che c'entra lui, ha un contratto lungo 4 anni ancora. Ecco, c'è troppa negatività in città, piangete su un morto che non c'è". In merito al big-match con l'Inter: "Ci vuole molto c**o. Abbiamo due terzini sinistri infortunati e c'è un nuovo allenatore a cui abbiamo dato una grossa responsabilità. Ha affrontato subito l'Atalanta e Real Madrid, adesso abbiamo Inter e Juventus. Due giorni appena per preparare la gara senza terzini, è un po' difficile...", l'analisi realistica del numero uno del club azzurro.

Dubbio in difesa per Mazzarri

Nessun dubbio sul ritorno di Osimhen dal primo minuto, nel tridente con Politano e Kvaratskhelia. Recuperato pienamente dopo la botta del Bernabeu anche Piotr Zielinski, nel solito terzetto con Lobotka ed Anguissa. I dubbi di Mazzarri riguardano la linea difensiva: Juan Jesus è stato adattato a sinistra, non con grandi risultati finora, e non è da escludere possa allargarsi Natan, lasciando spazio al centro al compagno oppure ad Ostigard. Salta anche l'ipotesi di spostare lì Di Lorenzo o adattare Zanoli perché quest'ultimo ieri non s'è allenato per una lombalgia e potrebbe non rientrare tra i convocati. Una difficoltà in più per Mazzarri che però auspica che la squadra possa proporre le cose migliori delle ultime due gare, eliminando il calo fisico accusato in entrambe le gare.