Napoli, Ospina e Demme out contro il Crotone: l'obiettivo è tornare con la Juventus

Come stanno David Ospina e Diego Demme? Il portiere colombiano ha riportato un problema alla mano sinistra nell'allenamento del martedì, mentre il centrocampista ha svolto differenziato per un'infiammazione al tendine. Gli aggiornamenti sulle loro condizioni arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il portiere salterà il Crotone e prima della Juve sosterrà un provino per capire se potrà considerarsi recuperato, mentre il collega riposerà sabato ma per Torino dovrebbe recuperare e dunque giocare.