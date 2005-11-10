Ufficiale Cittadella, dalla Sicilia arriva un innesto in mezzo al campo: Frisenna ha firmato

Il classe 2002 lascia per la prima volta la Sicilia e si trasferisce in Veneto a titolo definitivo

Dopo 29 presenze, con un gol e due assist, con la maglia del Siracusa nella scorsa stagione per il centrocampista centrale Frisenna c’è una nuova avventura in Serie C e lontano da quella Sicilia in cui ha sempre giocato. Il classe 2002 infatti è stato tesserato dal Cittadella.

Il comunicato del Cittadella

"L’AS Cittadella annuncia l’arrivo in granata di Giulio Frisenna. Il centrocampista classe 2002 arriva a titolo definitivo dal Catania.

Nella sua carriera ‘siciliana’ ha vestito inoltre le maglie di Licata, Messina e, nell’ultimo campionato, del Siracusa. A Giulio il nostro benvenuto a Cittadella ed un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori".

Il comunicato del Catania

"Giulio Frisenna dal Catania al Cittadella. Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla società A.S. Cittadella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Frisenna. A Giulio, che con la nostra maglia ha disputato 11 gare e realizzato una rete, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".