Ufficiale Juve Stabia, un rinforzo olandese per la corsia sinistra: c'è la firma di Douglas

Il laterale classe 2001 arriva a titolo definitivo dopo l'esperienza al FC Eindhoven e si lega ai campani per i prossimi tre anni

Dopo l'intesa trovata nelle scorse ore, arriva anche la firma sul contratto dell'olandese Douglas e l'annuncio da parte della Juve Stabia del suo acquisto. Questa la nota delle Vespe in merito:

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il difensore Terrence Douglas che ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Nato ad Amsterdam il 14 settembre 2001, Douglas è un terzino sinistro, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax. Nel corso della stagione 2022/23 si è trasferito al Roda JC, dove ha collezionato 31 presenze, realizzando 1 gol e fornendo 2 assist. L’anno seguente ha vestito la maglia dell’NK Istra 1961, con cui è sceso in campo 14 volte. Dal 2024 ha militato nel F.C. Eindhoven, nella Keuken Kampioen Divisie, totalizzando complessivamente 61 presenze, arricchite da 3 reti e 2 assist.

Terrence dopo la firma: “Sono davvero felice di aver firmato per la Juve Stabia. Sono entusiasta di essere qui, spero che sarà una stagione fantastica insieme a voi tifosi”.

La carriera

Il mancino dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, senza mai esordire in prima squadra, ma vestendo in diverse occasioni la maglia della seconda formazione collezionando 44 presenze totali in seconda divisione, si è poi trasferito al Roda dove ha giocato 31 gare segnando una rete per poi lasciare i Paesi Bassi e trasferirsi all’Istra in Croazia dove ha disputato 14 gare. Rientrato in patria ha vestito prima la maglia del Den Bosch (12 gare) e poi della seconda squadra di Eindhoven dove nelle ultime due stagioni ha messo a segno tre reti in 61 gare.

Le caratteristiche

Pur essendo un difensore che agisce sulla fascia sinistra, Douglas nell’ultima stagione ha mostrato ottime capacità di accompagnare l’azione e riempire l’area avversaria anche sfruttando i suoi 186 centimetri che ne fanno un giocatore fisicamente importante. I tre gol segnati con la maglia del FC Eindhoven sono infatti arrivati in questa stagione quando ha iniziato a spingersi maggiormente in avanti rispetto al passato tanto che all’occorrenza ha rivestito anche il ruolo di quinto a sinistra a centrocampo.