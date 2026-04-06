Napoli, Politano: "Era importante vincere. Lukaku? Con noi non c'è nessun problema"
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L'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Milan valido per la 31^ giornata di Serie A e chiuso con un successo per 1-0 grazie a un suo gol.
Cosa c'è in questi abbracci con Spinazzola e in queste giornate?
"C'è l'amicizia di 15 anni e passa. Siamo cresciuti insieme e stiamo condividendo qualcosa di importante. Era importante vincere e andiamo avanti".
Ci credevi?
"Ero tranquillo, sapevo di aver fatto gol".
L'esultanza?
"Oggi era il compleanno di uno dei miei migliori amici, la dedica va a lui oltre che a mia moglie".
Lukaku?
"Non c'è nessun problema, con noi si è comportato bene. Sta a lui e alla società decidere".
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