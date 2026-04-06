Napoli, Politano: "Era importante vincere. Lukaku? Con noi non c'è nessun problema"

L'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Milan valido per la 31^ giornata di Serie A e chiuso con un successo per 1-0 grazie a un suo gol.

Cosa c'è in questi abbracci con Spinazzola e in queste giornate?

"C'è l'amicizia di 15 anni e passa. Siamo cresciuti insieme e stiamo condividendo qualcosa di importante. Era importante vincere e andiamo avanti".

Ci credevi?

"Ero tranquillo, sapevo di aver fatto gol".

L'esultanza?

"Oggi era il compleanno di uno dei miei migliori amici, la dedica va a lui oltre che a mia moglie".

Lukaku?

"Non c'è nessun problema, con noi si è comportato bene. Sta a lui e alla società decidere".