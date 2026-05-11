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Napoli, possibile decisione a sorpresa di Conte per il Bologna: De Bruyne verso la panchina

Napoli, possibile decisione a sorpresa di Conte per il Bologna: De Bruyne verso la panchinaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:53Serie A
Pierpaolo Matrone

Antonio Conte starebbe pensando a una scelta forte e inattesa in vista della sfida di questa sera contro il Bologna. Kevin De Bruyne potrebbe infatti partire dalla panchina. Una decisione che rappresenterebbe una vera sorpresa, considerando il peso del centrocampista belga nelle gerarchie azzurre.

L’idea del tecnico del Napoli sarebbe legata soprattutto a motivi tattici. Conte starebbe valutando un esperimento offensivo con due esterni puri alle spalle di Hojlund, puntando dunque su maggiore velocità e ampiezza negli ultimi trenta metri. Da una parte ci sarebbe Alisson Santos, ormai sempre più centrale nel progetto offensivo azzurro, mentre dall’altra spazio a Giovane a sostituire De Bruyne.

Una soluzione che consentirebbe al Napoli di avere maggiore profondità e più uno contro uno sugli esterni, sacrificando però inizialmente la qualità e la gestione del possesso garantite da De Bruyne. Una scelta tecnica e non fisica, dunque, che conferma la volontà di Conte di sorprendere ancora.

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