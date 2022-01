Napoli, si gioca: Spalletti ora ha l'imbarazzo della scelta in attacco

vedi letture

Si giocherà regolarmente Napoli-Salernitana. I dubbi dei giorni scorsi si sono dissipati grazie ai tamponi effettuati nelle ultime 48 ore che hanno portato il numero dei positivi dai 9 di giovedì - da protocollo il numero sufficiente per ottenere il rinvio - ai 6 di ieri, dopo altre due negativizzazioni che hanno così portato la squadra di Colantuono a partire regolarmente per il ritiro napoletano. Il Napoli non ha potuto far altro che seguire a distanza la situazione, con Luciano Spalletti che ha isolato la squadra e insistito probabilmente sul non sottovalutare l'impegno.

Settimana tipo

Col Bologna è terminata l'emergenza degli ultimi mesi. Il tecnico del Napoli ha potuto lavorare per quasi tutta la settimana anche dal punto di vista atletico, migliorando la condizione degli ultimi giocatori a rientrare - Insigne, Osimhen, Lozano, Zielinski e Fabian su tutti -, ma anche calibrando il lavoro di chi è stato spremuto in queste ultime settimane. Per la sfida contro la Salernitana ritrova un bel po' di armi da schierare a partita iniziata, ma non solo.

Due dubbi in attacco

Lorenzo Insigne è recuperato, ma avendo bruciato le tappe si candida anche per una maglia da titolare. Al pari di Victor Osimhen, che ha già ritrovato le sensazioni del campo nell'ultima partita col Bologna. I due (in ballottaggio con Elmas e Mertens) rappresentano anche i dubbi di formazione di Spalletti che dovrà valutare, oltre alla tenuta fisica, anche il tipo di gara che li attende contro un avversario che probabilmente alzerà le barricate nella propria area di rigore, senza particolari spazi.