Napoli, si prova a chiudere per Thorsby. Possibile l'inserimento di una contropartita tecnica

vedi letture

Napoli pronto ad accelerare per un obiettivo del centrocampo. Questo è quanto riporta SportMediaset in merito all’interesse dei partenopei per Morten Thorsby della Sampdoria. Stando all’emittente gli azzurri hanno messo sul piatto un’offerta prossima ai 6,5 milioni di euro a fronte di una richiesta dei blucerchiati di otto. Possibile l’inserimento di una contropartita tecnica per abbassare le pretese per il cartellino del norvegese.