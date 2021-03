Napoli, slitta ancora la Juventus: Gattuso evita tre big match fuori in una settimana

vedi letture

Rino Gattuso può concentrarsi esclusivamente sulla gara cruciale col Milan. Il tecnico del Napoli non deve immaginare o pianificare particolari rotazioni in vista della sfida alla Juventus, inizialmente riprogrammata per mercoledì 17 marzo, e che ieri è stata nuovamente spostata. Slitta ancora, dunque, la sfida di inizio stagione mai giocata per lo stop dell'ASL ricevuto dai partenopei e che ieri, di comune accordo con la Juventus, hanno deciso di rinviare al 7 aprile.

Da subito il club di De Laurentiis avrebbe preferito scegliere un'altra data, evitando di ingolfarsi con Milan, Juventus e Roma fuori casa in una settimana, ma solo il momento complica della squadra di Pirlo e l'uscita dei bianconeri dalla Champions - che ha reso disponibili altre finestre infrasettimanali - hanno convinto evidentemente la Juventus ad una decisione di comune accordo. Un ulteriore slittamento che chiaramente soddisfa tutti: in chiave azzurra Gattuso, in particolare, potrà evitare tre big match in 7 giorni, sfruttando un'altra settimana tipo dopo la gara con i rossoneri prima di far visita alla Roma che dovrà gestire invece l'impegno di Europa League. Un modo per preparare al meglio il big-match dell'Olimpico, ma anche per lo staff di gestire il recupero di Lozano, il miglior azzurro per rendimento di questa stagione.