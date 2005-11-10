Il Napoli sorride in vista del Como: primo allenamento in gruppo per Badiashile
Secondo allenamento settimanale per il Napoli di Allegri, che dopo l'esordio vincente in campionato sul campo del Genoa è atteso tra quattro giorni dalla partita contro il Como (domenica alle 18.30). La buona notizia riguarda il neo arrivato Benoit Badiashile, che per la prima volta ha svolto l'intero allenamento in gruppo e che dovrebbe dunque essere abile e arruolabile per il match di domenica. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro.
Napoli, il report dall'allenamento: Badiashile in gruppo
Questa la nota ufficiale: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Como, domenica alle 18:30 al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, effettuando lavoro di forza in palestra e successivamente esercitazione tecnico-tattica. Badiashile ha svolto l'intera sessione in gruppo".