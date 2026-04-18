Napoli sotto shock: la Lazio raddoppia con Basic al 57', quanti errori al Maradona
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La Lazio raddoppia al Maradona al 57'. Altra ripartenza letale della squadra di Sarri. Buongiorno sbaglia l'anticipo su Noslin, Nuno Tavares scippa il pallone al compagno e si invola a sinistra, cross sbucciato da Cancellieri, ma arriva Basic che fa 0-2.
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