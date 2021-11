Napoli, Spalletti: "Insigne? Non rompete i cogli**i, aveva un fastidio muscolare"

Luciano Spalletti reagisce in maniera rabbiosa alla domanda, in conferenza stampa, sulla permanenza di Lorenzo Insigne in panchina per tutta la durata del match contro la Salernitana: “Ieri aveva sentito questo fastidio muscolare. Finito l'allenamento eravamo fiducioso, stamattina è venuto e mi ha detto che aveva il muscolo 'impastato'. MI ha detto 'Se c'è bisogno ci sono per la squadra, altrimenti lo valutiamo". Quindi abbiamo valutato la cosa, se si faceva male chi me lo ridava? L'avrei messo se fossimo rimasti in 11, ma in 10 uomini era una battaglia e diventava rischioso farlo venire a fare i contrasti in area di rigore. Perché volete darne un taglio personale di questa situazione? Già vedo i titoloni! Ora divento antipatico di nuovo. Sono stato due anni in campagna dite, se non rompete i cogli**oni sono tornato, altrimenti ci stavo cinque anni. Non è accaduto nulla".