Napoli, Spalletti: "Zielinski uno dei più forti della rosa ma mi aspetto più concretezza"

Intervenuto all'emittente polacca TVP Sport in vista della sfida di stasera contro il Legia Varsavia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni in merito a Piotr Zielinski: "Chi è stato convocato sicuramente giocherà. Zielinski ogni volta che gioca è determinante in fase offensiva, anche se non segna, perché dà una grossa mano alla squadra. È senza dubbio uno dei calciatori più forti della squadra, ma mi aspetto un po' di concretezza. Ha facilità di corsa, di inserimento e anche di fare gol. È uno che può decidere le partite".