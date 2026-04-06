Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"

L'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Milan valido per la 31^ giornata di Serie A e chiuso con un successo per 1-0.

Cosa c'è in questi abbracci con Politano e in queste giornate?

"Abbiamo condiviso una cosa brutta pochi giorni fa, ma questo è il calcio. Oggi grande reazione e sono contento per Matteo: oggi gli avevo detto che l'avrebbe decisa lui, è la sua preda preferita il Milan".

Sogno scudetto?

"Noi crediamo nel vincerle tutte, poi vedremo dove staremo. Ci crediamo di fare un bel filotto, oggi era importantissima per la Champions e poi vedremo dove staremo il 25 maggio".

Aspettate Lukaku?

"E' stato un anno particolare per Rom, ha perso il papà. Lo chiamo il gigante buono, è una persona molto emotiva. So quanto ha sofferto e spero per lui che passi questa cosa".